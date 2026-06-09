İstanbul'da Yangın Alarmı: Yol Kenarlarındaki Otlar Temizlenecek

İstanbul Valiliği, yaz aylarında artan hava sıcaklıkları ve yangın riski nedeniyle yeni tedbirleri devreye aldı. Valilik tarafından ilgili kurumlara gönderilen yazıda, başta ana arterler olmak üzere şehir içi ve şehir dışı yol kenarlarındaki yanıcı materyaller ile kurumuş otların temizlenmesi istendi.

Valilik Daha Önce Ormanlara Girişi Yasaklamıştı

İstanbul Valiliği, orman yangınlarının önlenmesi amacıyla bazı piknik ve mesire alanları dışında ormanlık alanlara girişlerin 8 Haziran 2026 ile 15 Ekim 2026 tarihleri arasında yasaklandığını duyurmuştu. Bu kararın ardından yangın tedbirleri kapsamında yeni bir adım daha atıldı.

39 İlçeye Talimat Gönderildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 39 ilçe kaymakamlığı, 39 ilçe belediyesi, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, Karayolları, TCDD, İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü ve ilgili diğer kurumlara gönderilen yazıda, yol kenarlarındaki yangın riskine dikkat çekildi.

Valilik yazısında, seyir halindeki araçlardan atılan sigara izmaritleri, araç egzozları, tren raylarından çıkan kıvılcımlar ve kurumuş otların yangınlara neden olabildiği vurgulandı.

Uygulamada Aksaklık İstenmiyor

Valilik tarafından yapılan bildirimde, sorumlu kurum ve kuruluşların kendi yetki alanlarında gerekli temizlik çalışmalarını hızla yapması gerektiği belirtilerek, uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi istendi.