İstanbul'da yangınlara sebebiyet veren 3 bin 850 kilo atık toplandı

İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen ‘’Orman Benim’’ etkinliğinde il genelinde 2 bin 250 kişinin katılımıyla 3 bin 850 kilogram çöp ve atık toplandı.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 81 ilde orman yangınlarının önlenmesine yönelik bilinç ve farkındalığı artırmak amacıyla Türkiye genelinde eş zamanlı ‘’Orman Benim’’ etkinliği başlatıldı. Etkinlik çerçevesinde İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü’nün organizesinde bugün Beykoz Kanuni Şehir Ormanı’nda çöp ve atıklar toplandı. Programa İstanbul Vali Yardımcısı Mustafa Asım Alkan, İstanbul Orman Bölge Müdürü Zafer Derince ve çok sayıda öğrenci katıldı. Orman içi ve dışındaki atık ve çöpler tek tek toplandı. Orman alt florasında zeminde bulunan çalılar, yanıcı materyaller de yol boyunca özel çalı doğrayıcı makinalar ile temizlendi. Etkinlik yapılan alan ve çevre ormanlarda 2 bin 250 kişi tarafından toplam 3 bin 850 kilogram atık toplandığı öğrenildi.