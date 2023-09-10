İstanbul'da yaşanan sokak kavgaları kamerada

Şişli’de İETT otobüsü sürücüsü ile minibüs sürücüsü arasında yol verme anlaşmazlığından kavga çıktı. Beşiktaş’ta ise alkollü grup, geç saatlerde bir anda tekme ve yumruklarla birbirine girdi. Yaşananlar vatandaşların cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

İstanbul’un çeşitli ilçelerinde sokakta ve trafikte yine sinirler gerildi. Bazı vatandaşlar arasında kimi zaman yol verme, kimi zaman da başka nedenlerle kavga çıktı. Şişli’de bir caddede ilerleyen İETT otobüsü şoförü ile bir minibüs sürücüsü arasında yol verme nedeniyle tartışma yaşındı. Yaşanan tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, diğer sürücülerin araya girmesiyle olay kısa sürede son buldu. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Alkollü grup birbirine girdi

Beşiktaş’ta ise alkollü olduğu iddia edilen bir grup genç, bilinmeyen bir nedenle birbirine girdi. Geç saatlerde meydana gelen olayda gençlerin birbirlerine önce küfürler savurdukları, ardından tekme ve yumruklarla saldırdıkları görüldü. Olay bir vatandaş tarafından görüntülendi.