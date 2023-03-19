İstanbul'da yaşlı çifte hırsız şoku: 400 lirayı çalıp kaçtılar

Kağıthane’de 1 saatliğine alışverişe giden yaşlı çiftin evine giren 2 kişi, evi dağıtıp buldukları çantadaki 400 lirayı çaldı. Hırsızların binadan çıktığı anlar kameralara yansıdı.

Olay, önceki hafta perşembe günü saat 15.30 sıralarında Kağıthane Gürsel Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, semtte dolaşan 2 kişi takibe aldıkları Seniha ve Baki Kaplanoğlu çiftinin evden çıkmasını bekledi. Yaşlı çiftin alışveriş için evden ayrılmasını fırsat bilen şahıslar, ardından binaya girdi. Şahıslar çiftin çıktığı giriş kattaki dairenin kapısını kart kullanarak açtıktan sonra içeriye girdi. Burada ilk hırsız odalara dağılarak maddi değeri olan eşya ve para aramaya başladı.

Alışverişten dönen yaşlı çift şok oldu

Evin altını üstüne getiren hırsızlar, Seniha Kaplanoğlu’nun dolapta bulunan cüzdanındaki 400 lirayı çaldı. Hırsızlar ardından girdikleri daireden hızla çıkarak kayıplara karıştı. Alışverişten dönen yaşlı çift, evin dağınık olduğunu görünce neye uğradıklarını şaşırdı. Cüzdanını kontrol eden Seniha Kaplanoğlu, paralarının olmadığını görünce eve hırsız girdiğini anladı. Eşi Baki Kaplanoğlu’nun ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, inceleme yaptıktan sonra çevredeki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı.

“Kapıyı kartla açıp cüzdandan 400 lira çalmışlar”

Seniha ve Baki Kaplanoğlu çifti, “Bu odaya girmişler ve etrafı karıştırmışlar. Dolapta bulunan çantamdaki paraları almışlar. Sonra da cüzdanı yatağa atmışlar ve gitmişler. İçinde 400 lira vardı, başka da bir şey almamışlar. İki kişiymişler, kapıyı da herhalde kart ile açmışlar. Bu dolabı karıştırmışlar, benim burada ilaçlarım ve kitaplarım var” dedi.

Ekiplerin hırsızları yakalamak için çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.