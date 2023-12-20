İstanbul'da yoğun sis etkili oldu, görüş mesafesi düştü
İstanbul'da yoğun sis etkili oldu. Görüş mesafesi düşerken yön tabelaları sis arasında kayboldu.
İstanbul’da yoğun sis etkili oldu. Görüş mesafesi düşerken yön tabelaları sis arasında kayboldu.
İstanbul’un bazı bölgelerinde sabah saatlerinde yoğun sis etkili oldu. Sis nedeniyle yer yer görüş mesafesinin düştü. Trafiğe çıkan sürücülerin dikkatli şekilde seyrettiği gözlendi. Seyir halindeki araçların yön tabelalarını görmekte zorlandığı anlar kameralara yansıdı. Etkili olan sis şehrin görüntüsünün değişmesine de neden oldu.