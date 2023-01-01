İstanbul'da yoğun sis etkili oldu

İstanbul'da akşam saatlerinde sis etkili olmaya başladı. Yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi düştü, sürücüler zor anlar yaşadı. Sis dron ile havadan görüntülendi.

İstanbul'da yoğun sis etkili oldu
Editör
EditörEditör
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İstanbul’da akşam saatlerinde sis etkili olmaya başladı. Yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi düştü, sürücüler zor anlar yaşadı. Sis dron ile havadan görüntülendi.

İstanbul’da akşam saatlerinde başlayan sis, gece saatlerinde de etkisini sürdürdü. Sis, yüksek kesimlerde etkisini gösterirken E5 karayolunda ve ara yollarda da etkili oldu. Yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi düştü, sürücüler zor anlar yaşadı. Sis dron ile havadan görüntülenirken bazı binaların ve araçların sis örtüsüyle kaplandığı görüldü.