İstanbul'da yoğun sis kartpostallık kareler oluşturdu

İstanbul’da etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi düşerken, havadan çekilen görüntülerde kartpostallık kareler ortaya çıktı.

Megakent İstanbul’un tüm bölgelerinde yoğun sis etkisini sürdürüyor. Trafikte seyreden araç sürücüleri yoğun sis nedeniyle zaman zaman düşük hızda gitmek zorunda kaldı. Şehrin tamamını kaplayan sis havadan çekilen görüntülerde eşsiz manzaralar oluşturdu. Bulutların üzerinde gün ışıklarının vurduğu anlar ise masalsı görüntüler oluşmasına neden oldu. Beylikdüzü ve Esenyurt çevresinde zaman zaman binaları görebilmek mümkün oldu. İstanbul’un diğer ilçelerinde ise havadan çekilen görüntülerde sis nedeniyle binalar görülemedi. Yoğun sis nedeniyle İstanbul’da hava kalitesinin düşmesi, hava ölçüm istasyonlarının verilerine yansıdı.