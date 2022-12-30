İstanbul'da yoğun sise gün doğumu eşlik etti

İstanbul güne sisle uyandı. Kent genelinde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi düştü. Yoğun sise eşlik eden gün doğumu mest etti. O anlar havadan görüntülendi.

İstanbul'da yoğun sise gün doğumu eşlik etti
Editör
EditörEditör
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İstanbul güne sisle uyandı. Kent genelinde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi düştü. Yoğun sise eşlik eden gün doğumu mest etti. O anlar havadan görüntülendi.

Yoğun sis İstanbul’da sabah erken saatlerinde etkisini gösterdi. Sis nedeniyle görüş mesafesi düştü. Yoğun sise eşlik eden gün doğumu görsel şölen oluşturdu. Güne sisle uyanan İstanbullular o anları cep telefonu ile kayda aldı. Kartpostallık anlar havadan görüntülendi.

İstanbul'da yoğun sise gün doğumu eşlik etti
İstanbul'da yoğun sise gün doğumu eşlik etti
İstanbul'da yoğun sise gün doğumu eşlik etti