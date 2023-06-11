İstanbul'da yolcu treni hemzemin geçitte otomobile çarptı: 1 ağır yaralı

İstanbul’un Çatalca ilçesinde hemzemin geçitte yolcu treni otomobile çarptı. Kazada araçta sıkışan sürücü ağır yaralandı.

Çatalca ilçesi Kabakça Mahallesi’nde hemzemin geçitte İstanbul’dan Edirne’ye giden yolcu treni Mehmet D. yönetimindeki 34 EZA 304 otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil yaklaşık 20 metre sürüklendi. Sürücü Mehmet D. araç içerisinde sıkışırken, trende bulunan yolcular panik yaşadı. İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri etrafta güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de sürücüyü kurtarmak için çalışma başlattı. Sürücü kısa sürede sıkıştığı yerden kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan sürücü ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Trende ise hasar meydana gelmedi. Otomobil yapılan incelemelerin ardından olay yerinden kaldırılırken, tren yoluna devam etti.