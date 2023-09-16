İstanbul'da yolcunun sevgilisine kafa atan taksici yeniden gözaltında

Kağıthane’de kısa mesafe tartışması yaşadığı Kazakistanlı kadın yolcusunu önce tehdit ardından da sözlü taciz eden ve kadının adreste bekleyen erkek arkadaşına kafa atan taksici, yeniden gözaltına alındı. Yaşananların kameralara yansıdığı olayda taksici, polis tarafından yakalanmış ancak savcılıkla talimatıyla serbest bırakılmıştı.

Kağıthane Yahya Kemal Mahallesi’nde önceki gün saat 02.00 sıralarında meydana gelen olayda Kazakistan uyruklu Kamila Orynbay, evine gitmek için Ortabayır semtinde taksi durdurmuştu. Ancak kadın yolcu ile taksici arasında kısa mesafe tartışması çıkmıştı. Tartışma sonrası sürücüyü ikna eden kadın taksiye binerek seyretmeye başlamıştı. Taksi içerisinde sürücünün sözlü tacizine uğrayan kadın, panikle erkek arkadaşı Uğur Tonbul’a mesaj atmıştı.

Kadını tehdit edip sevgilisine kafa atmıştı

Yolculuk boyunca sürücüyle arasında yaşanan tartışmalarda taksici, "Bak beni delirtmeyin, ben doğma büyüme buralıyım. Keserim hepinizi yemin ediyorum" diyerek tehditler savurmuştu. O esnada Kamila Orynbay’ın evinin önüne gelen erkek arkadaşı Uğur Tonbul, beklemeye başlamıştı. Bir süre sonra gelen taksiden kadın inerken, taksici ile Uğur Tonbul arasında tartışma çıkmıştı. Tartışmanın kavgaya dönüştü olayda taksici, kadının arkadaşına kafa atmıştı. Site görevlilerinin polis ekiplerine durumu bildirmesi sonrası taksici olay yerinden aracıyla uzaklamıştı. Yaşananlar ise kameralara anbean yansımıştı.

Kağıthane polisi taksiciyi yakalamıştı

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, Uğur Tonbul ve Kamila Orynbay’ı ifadelerini almak üzere emniyete götürmüştü. Emniyetteki işlemlerinin ardından evine gelen Uğur Tonbul aracının aynasının kırık olduğunu görmüştü. Olayla ilgili görüntüleri inceleyen Gültepe Polis Merkezi Amirliği Suç Araştırma Büro ekipleri, saldırgan taksi şoförünün Serdar Y. (22) olduğunu tespit etmişti.

Taksici yeniden gözaltına alındı

Emniyette “kasten adam yaralama”, “tehdit ve hakaret” suçlarının da kaydı olduğu öğrenilen taksici polis tarafından gözaltına almıştı. Ancak taksici işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakılmıştı. Kararın ardından savcılık serbest bırakılan taksici hakkında yeniden gözaltına kararı verdi. Bunun üzerine polis ekipleri taksici Serdar Y.‘yi yeniden gözaltına aldı.