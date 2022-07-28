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İstanbul'da yüklü miktarda uyuşturucu ele geçirildi
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İstanbul'da yüklü miktarda uyuşturucu ele geçirildi

İstanbul Esenyurt'da bir adrese yapılan ve 2 uyuşturucu kaçakçısının yakalandığı baskında 228 kilo 920 gramı likit ve kristal metamfetamin ile 30 litre kimyasal madde ele geçirildi.

İstanbul'da yüklü miktarda uyuşturucu ele geçirildi
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Alınan bilgilere göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, “uyuşturucuyla mücadele” çerçevesinde yürütülen çalışmalarda Esenyurt’ta yeni bir adres tespit etti. Yaklaşık 3 ay süren teknik ve fiziki takipte, söz konusu adresin uyuşturucu çoğaltmak merkezi olduğu saptandı. Belirlenen adrese dün gece operasyon düzenlendi. Baskında yabancı uyruklu 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Baskın gerçekleştirilen adreste yapılan aramalarda 228 kilo 400 gram likit metamfetamin, 520 gram kristal metamfetamin ve 30 litre aseton türü kimyasal madde ele geçirildi.

Ele geçirilen uyuşturucular ile birlikte yakalanan zanlılar, ifadeleri alınmak üzere İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesine getirildi. Zanlıların emniyetteki işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

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İHA
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