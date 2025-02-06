İstanbul'da yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oluyor

İstanbul’da iki gündür aralıklarla devam eden kar yağışı etkisini göstermeye devam ediyor. Kar yağışının yüksek noktalarda etkili olduğu görüldü.

İstanbul’da iki gün önce başlayan kar yağışı yüksek noktalarda etkili oluyor. Anadolu Yakası’nda yüksek noktalarda etkili olan kar yağışı nedeniyle belediyenin kar küreme araçlarının herhangi bir duruma karşı hazırda beklediği görüldü. Kar yağışı Maltepe Büyükbakkalköy’den görüntülendi.