İstanbul'daki deprem anı kamerada

İstanbul’da etkili olan şiddetli deprem, Ataşehir’de bir avize dükkanının güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde depremin etkisiyle avizelerin sallandığı görülirken, D-100 karayolunda oluşan yoğun trafik de dronla görüntülendi.

Silivri açıklarında saat 12.49’da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem çevre illerde de hissedilirken, deprem anı Ataşehir’de bulunan bir avize dükkanının güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde deprem ile birlikte avizelerin sallandığı ve çalışanların hızla kendilerini dışarı attığı görüldü. Öte yandan mega kent İstanbul’da trafik yoğunluğu yüzde 76’lara çıktı. D-100 karayolu Kozyatağı mevkiindeki yoğun trafik havadan görüntülendi.

Depreme çalıştığı avize dükkanında yakalanan Önder Kaya, "En üst katta avizeleri asarken bir anda avizelerden ses duydum. İlk etapta biraz bekledim ama ikinci esnada sert vurunca dışarı çıktım. Biraz sakinlik vardı ama insan ister istemez biraz ürperiyor. Ciddi bir telaş yapmadım" dedi.