İstanbul'daki deprem sonrası hastanede yaşanan panik anları

İstanbul'da saat 12.49'da 6.2 büyüklüğünde meydana gelen depremin ardından hastanelerde panik yaşandı. Bağcılar'da özel bir hastanede yaşanan deprem sonrası vatandaşlar deprem sonrası kendilerini dışarıya attı.

İstanbul'daki deprem sonrası hastanede yaşanan panik anları
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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İstanbul’da saat 12.49’da 6.2 büyüklüğünde meydana gelen depremin ardından hastanelerde panik yaşandı. Bağcılar’da özel bir hastanede yaşanan deprem sonrası vatandaşlar deprem sonrası kendilerini dışarıya attı.

İstanbul’da saat 12.49’da 6.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin ardından Bağcılar’da bulunan özel bir hastanede panik yaşandı. Hastane tedbir amaçlı boşaltıldı. Büyük panik yaşayan vatandaşlar hastane bahçesinde beklemeye başladı. Yaşanan panik anları kameraya yansıdı.

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