İstanbul'daki depremi hisseden papağan kafesten kurtulmaya çalıştı

İstanbul Silivri açıklarında dün meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki deprem esnasında kafes içerisinde bulunan papağan depremi hissetti. Deprem boyunca kurtulmaya çalışan papağanının çırpınışları kameraya yansıdı.

İstanbul'daki depremi hisseden papağan kafesten kurtulmaya çalıştı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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İstanbul Silivri açıklarında dün meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki deprem esnasında kafes içerisinde bulunan papağan depremi hissetti. Deprem boyunca kurtulmaya çalışan papağanının çırpınışları kameraya yansıdı.

İstanbul Silivri açıklarında dün 6,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Zeytinburnu’nda bir evde kafes içerisinde bulunan bir papağan depremi hissetti. Deprem esnasında kafes içerisinde bulunan papağanın çırpınışları ve kafesten kurtulmaya çalıştığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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