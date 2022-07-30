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İstanbul'daki operasyonda ele geçirilen 70 tonluk kaçak alkol ve tütün imha edildi
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İstanbul'daki operasyonda ele geçirilen 70 tonluk kaçak alkol ve tütün imha edildi

İstanbul'da düzenlenen operasyonlarda ele geçirilen 70 tonluk kaçak alkol ve tütün ürünü imha edildi.

İstanbul'daki operasyonda ele geçirilen 70 tonluk kaçak alkol ve tütün imha edildi
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından 22 Mart ve 18 Temmuz 2022 tarihlerinde düzenlenen operasyonlarda ele geçirilen 663 bin 200 paket elektronik sigara kartuşu, 85 bin adet puro, 10 ton sigara tütünü, 60 milyon dal boş makaron, 12 bin litre alkol, 2 adet fiber tank, 10 ton nargile tütünü ve çok sayıda etiket, bandrol ve şişe kapakları imha edildi.

Kocaeli’ndeki bir imha merkezinde 23 ve 24 Temmuz’da imha edilen ürünlerin toplam ağırlığının 70 ton olduğu kaydedildi.

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İHA
Editör

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