İstanbul'daki saldırıda kullanılan kiralık aracın izi kamerada
İstanbul Beşiktaş'taki İsrail Konsolosluğu önünde güvenlik güçleriyle çatışmaya giren 3 saldırganın kullandığı aracın, Kocaeli'nin Dilovası ilçesindeki işletmeden ayrıldığı anlara ilişkin güvenlik kamerası kaydı ortaya çıktı.
İstanbul Beşiktaş Levent’te meydana gelen, bir saldırganın ölü, 2’sinin yaralı ele geçirildiği çatışmanın ardından yürütülen soruşturmada, saldırıda kullanılan otomobilin izi Kocaeli’nin Dilovası ilçesindeki bir araç kiralama firmasına ulaşmıştı.
Kısa süreli görüntü kaydında, saldırganlardan Onur Ç. (25) tarafından 3 Nisan saat 20.30’da kiralandığı belirlenen aracın, işlemlerin tamamlanmasının ardından saat 20.43 sıralarında iş yeri sahasından çıkış yaparak uzaklaştığı anlar yer alıyor.