İstanbul'daki süper hücre bulutları havadan görüntülendi

İstanbul’da etkili olan sağanak yağışla birlikte 7 kilometre kalınlığa sahip süper hücre bulutları havadan görüntülendi. Su baskınlarına neden olan bulutların görüntüsü görenleri dehşete düşürdü.

İstanbul’da Karadeniz üzerinden gelen süper hücre bulutları su baskınlarına neden oldu. 7 kilometre kalınlığında olan bulut tabakasının geliş anı havadan çekilen görüntülere yansıdı. Bir tarafın güneşli diğer tarafın da kara bulutlarla dolu olan mega kentte ilginç manzaralar oluştu. Marmara Denizi üzerine doğru hareket eden süper hücre bulutları yaklaşık 1 saat boyunca yoğun yağış bıraktı. Şehrin birçok noktasında ulaşım durma noktasına geldi. Caddeler göle dönerken birçok ev ve iş yeri sular altında kaldı. 1 saat sonra ise güneş tekrar yüzünü göstermeye başladı.