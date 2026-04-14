İstanbul'daki tarihi yapı 'Yadigar' projesi ile yenilendi

Zeytinburnu’nda bulunan ve 4 Ağustos 2022’de yangında ağır hasar alan Balıklı Rum Hastanesi, İstanbul Valiliği’nin yürüttüğü ‘Yadigar’ projesi kapsamında restorasyon yapılarak yeniden hizmete kazandırıldı.

4 Ağustos 2022’de meydana gelen yangında ağır hasar gören hastane İstanbul Valiliği, Zeytinburnu Belediyesi ve Balıklı Rum Vakfı iş birliğiyle yürütülen restorasyon çalışmaları sonucunda Balıklı Rum Hastanesi yenilendi. Tarihi yapı, "Yadigâr" projesi kapsamında özgün kimliği korunarak restore edildi. Restorasyon sürecini İstanbul Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı, Zeytinburnu Belediyesi ve Balıklı Rum Vakfı süreci birlikte yürüttü.

Tarihi yapı

1753 yılında bakkal esnafı loncası tarafından inşa edilen ve eski adıyla "Yedikule Hastanesi" olarak bilinen bu yapı; ilk olarak küçük bir ahşap bina olarak, bugün Avrupa Lisesi’nin bulunduğu alanda hizmet vermeye başladı. O dönemde sıkça görülen veba salgınlarında vatandaşlara şifa kapısı olmuştu.

Yapılan restorasyon çalışmaları kapsamında; tamamen yanan çatı ve hasar gören 2. kat, iki etaplı çalışmalarla baştan sona yenilendi. Cephede oluşan bozulmalar aslına uygun biçimde onarılırken, yapının tüm doğramaları ahşap olarak yapılarak yapı yenilenerek özgün kimliği korundu.