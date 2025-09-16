İstanbul'daki tüm cami ve türbeler 'Dijital İstanbul'da

İstanbul Valisi Davut Gül, "Dijital İstanbul" projesi kapsamında, kentteki tüm tarihi cami ve tarihi türbelerin dijitalleştirilmesinde gelinen son duruma ilişkin "Bugün itibariyle ile 603 camimiz, 225 türbemizde karekodlar yerleştirilmiş oldu. Bu ne demek, vatandaşlarımızın yabancı ziyaretçilerimizin gezdiği eserlerin tamamı bu teknoloji ile buluşmuş oldu" dedi.

İstanbul Valiliği ve Ziraat Katılım Bankası’nın katkıları ile hayata geçirilen "Dijital İstanbul" projesi Ocak ayında hayata geçirilmişti. Projenin ilk aşamasında en çok ziyaret edilen 200 esere, tüm akıllı cihazlarla uyumlu çalışan Türkçe, İngilizce, Almanca, Rusça ve Arapça olmak üzere 5 dilde eserlere ilişkin doğru ve anlaşılır bilgi veren, 60 metreden okunabilecek şekilde karekod teknolojili panolar asılmıştı. Projenin devamında İstanbul’un 603 tarihi camii ve 225 tarihi türbesine karekod teknolojili panolar 1 Eylül 2025 tarihi itibariyle asılmış oldu. İstanbul Valisi Davut Gül ise "Dijital İstanbul" projesi kapsamında, kentin tüm tarihi cami ve tarihi türbelerin dijitalleştirilmesinde gelinen son durumu anlattı. Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifinde düzenlenen basın toplantısında İstanbul Valisi Davut Gül’e İstanbul Kültür ve Turizm Müdürü Hüseyin Keskin, Ziraat Katılım Bankası Genel Müdürü Metin Özdemir ile diğer protokol üyeleri de eşlik etti.

"Ecdat yadigarı eserleri doğru bilgilerle vatandaşımıza yabancı ziyaretçilerimize anlatmak valilik olarak tarihi sorumluluğumuzdur"

Proje hakkında bilgi veren İstanbul Valisi Davut Gül, "Vakıflar Genel Müdürlüğümüz başta olmak üzere Kültür Bakanlığımız, Valiliğimiz ve diğer kurum ve kuruluşlarımızla birlikte inşa edilen bu eserlerin doğru anlatılması doğru tanıtılması en az ihya edilmesi kadar kıymetlidir. Neden böyle bir şeye ihtiyaç duyuldu? Eserleri gezerken bazen şehir efsanesi olan meselelerin anlatıldığını bazen herkesin farklı bir bakış açısıyla o eserlerin anlatıldığına şahitlik ettik. Farklı kurumlara ait olan bu ecdat yadigarı eserleri doğru bilgilerle vatandaşımıza yabancı ziyaretçilerimize anlatmak bizim de valilik olarak tarihi sorumluluğumuzdur. Ziraat Katılım Genel Müdürümüze teşekkür ediyoruz. ’Ziraat Katılım ve yönetim kurulu olarak biz eğer bir sosyal sorumluluk projesi içerisinde olacaksak bu projenin içerisinde olmak istiyoruz. Bu bizim bankamız kuruluş amacımıza yakışır bir konu’ diyerek bu işe girmiş oldular" dedi.

"Günde 10 binden fazla hemşehrimizin bu imkandan yararlandığını görüyoruz"

Günde 10 binden fazla kişinin bu hizmetten yararlanacağını söyleyen Vali Gül, "Bugün itibariyle ile 603 camimiz 225 türbemizde bu karekodlar yerleştirilmiş oldu. Bu ne demek, vatandaşlarımızın yabancı ziyaretçilerimizin gezdiği eserlerin tamamı bu teknoloji ile buluşmuş oldu. Bundan sonraki etapta yaklaşık 200’ün üzerinde okulumuz var, medresemiz var. Onları da tamamladığımızda İstanbul’umuzu gezerken doğru bilgi teknolojik imkanlarla vatandaşlarımıza ziyaretçilerimize ulaştırmış olacağız. Günde yaklaşık 10 binden fazla hemşehrimizin bu imkandan yararlandığını görüyoruz. Bunun yüzde 80’inin de vatandaşlarımız olduğunu kayıtlarımızda görebiliyoruz. Bu ne demek şu demek, bu ihtiyaç sadece turistlerimizin değil aynı zamanda hemşehrilerimiz de gezdiği mekanların ne olduğunu, doğru bilgi alabilecekleri bir mekanizma oluşmuş oldu. Başta Ziraat Katılım Genel Müdürümüz olmak üzere yönetim kuruluna her türlü desteği veren birlikte çalıştığımız Vakıflar Genel Müdürümüze, Kültür turizm Genel müdürümüze ve diğer mesai arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

İstanbul Valisi Davut Gül ve Ziraat Katılım Bankası Genel Müdürü Metin Özdemir, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifinin tarihini anlatan karekodu inceledi.