İstanbul'daki üniversiteler depremzedeler için seferber oldu

Türkiye’de yaşanan doğal afetin ardından tüm kurum ve kuruluşlarla beraber üniversiteler de depremzede vatandaşlar için seferber oldu. İstanbul’daki özel üniversiteler, birçok yardım tırını bölgeye göndererek büyük ihtiyaçların giderilmesine yardımcı oldu.

Türkiye, "yüzyılın felaketi" olarak adlandırılan Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremle sarsıldı. İlki 7,7, ikincisi 7,6 büyüklüğünde meydana gelen depremler; Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay’da büyük yıkıma yol açtı. Arama-kurtarma çalışmaları sürerken, Türkiye’nin dört bir yanından da afet bölgesine yardım yağıyor.

İstanbul’daki üniversiteler de depremin hemen ardından seferber olarak bölgedeki vatandaşların acil ihtiyaçlarını karşılamak adına yardım malzemeleri hazırladı. İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi ilk etapta 3 tır dolusu battaniye, ısıtıcı ve yiyeceklerden oluşan yardım paketini Kahramanmaraş’a gönderirken; ikinci etapta ise 1 tır dolusu battaniye, ısıtıcı ve yiyeceklerden oluşan yardım malzemelerini Hatay’a gönderdi.

Kampanya çerçevesinde toplanan malzemeler; öğrenci ve personel tarafından kategorize edilerek kolilere yerleştirildi ve deprem bölgesine gönderildi. İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Gaziosmanpaşa Hastanesi Medikal Arama Kurtarma Ekibi de (GOPMAKE) depremin hemen ardından Hatay’a giderek afet bölgesindeki arama-kurtarma çalışmalarına destek vermeye başladı. Ekip üyeleri tüm yaralar sarılana kadar sahada zamanla yarışacaklarını belirtti.