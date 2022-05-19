İstanbul'daki uyuşturucu operasyonunda 15 şüpheli yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'torbacı' diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda 15 şüpheliyi gözaltına aldı. Operasyon anı polis kamerasına yansıdı.

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  • 19.05.2022 11:53
  • Güncelleme: 19.05.2022 13:48
İstanbul'daki uyuşturucu operasyonunda 15 şüpheli yakalandı
SHA Silivri Haber Ajansı - SHA Editör

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ‘torbacı’ diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda 15 şüpheliyi gözaltına aldı. Operasyon anı polis kamerasına yansıdı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri, "Narkotik Madde Ticareti" suçu ile ilgili yürütülen çalışmalar çerçevesinde sabah saatlerinde Sancaktepe ve Sultanbeyli’de ’torbacı’ olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 15 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda bir miktar narkotik madde ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Operasyon anı polis kamerasına yansırken, polis ekiplerinin konuya ilişkin çalışmaları sürüyor.

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İHA

SHA Editör
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