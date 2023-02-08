İstanbul'dan 150 tersane personeli deprem bölgelerine doğru yola çıktı

Milli Savunma Bakanlığı’na bağlı 150 tersane personeli, Deniz Kuvvetleri’ne ait 3 uçakla deprem bölgelerine gitmek üzere İstanbul Atatürk Havalimanı’ndan yola çıktı.

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından enkaz altında kalanları kurtarma çalışmaları sürüyor. İstanbul Atatürk Havalimanı’nda toplanan Milli Savunma Bakanlığı Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Gölcük Donanması’nda çalışan 150 tersane personeli, deprem bölgesindeki arama kurtarma çalışmaları için 3 uçakla yola çıktı. Adıyaman ve Kahramanmaraş’a gidecek olan ekipler, belirlenen ihtiyaca göre depremin etkilendiği illere sevk edilecek.