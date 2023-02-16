İstanbul'dan 24 tır Hatay'a yola çıktı

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve büyük yıkıma yol açan depremlerin yaralarını sarmak için İstanbul’un 23 ilçesinde kaymakamlıklar tarafından toplanan gıda ve hijyen malzemesi dolu 24 tır Hatay’a doğru yola çıktı.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremler 10 ilde büyük yıkıma yol açtı. Tüm Türkiye, depremin yaralarını sarmak için deprem bölgesine çeşitli ihtiyaçları gönderiyor. 23 ilçede kaymakamlıklar tarafından toplanan gıda ve hijyen malzemeleri tırlara yüklendi. Gıda malzemesi dolu 10, hijyen malzemesi dolu 14 olmak üzere 24 tır, depremin yaralarını sarmak için Tuzla’da bulunan Mehmetçik Vakfı’ndan deprem bölgesi Hatay’a doğru yola çıktı.

Hatay’a yola çıkan tır şoförlerinden Musa Alaylı, "Allah herkesin hayrını kabul etsin. Bizim de nakliyeciler olarak elimizden bu geliyor. Yakıt desteğini alarak bölgeye su gıda yardım malzemesi, elimizden ne geliyorsa alıp götüreceğiz. Geçen hafta da götürdük. Bu hafta da tekrar gideceğiz. Önümüzdeki günlerde yine nasip olursa götürmeyi düşünüyoruz” dedi.

Köpeği Paşa ile birlikte Hatay’a yola çıkan tır şoförü Gökçen Taner Parlar, "Oğlumla beraber depremzede arkadaşlarımıza yardım etmeye gidiyoruz. Devamlı oğlumla beraberiz, onun da bize oralarda faydası oluyor. Arkadaşımın ismi Paşa, 5 buçuk aylık. Depremzede arkadaşlara gereken şeyleri götürüyoruz” diye konuştu