İstanbul'dan Aydın'a uyuşturucu sevkiyatı 'Gece' ye takıldı

İstanbul’dan Aydın’a yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine harekete geçen Aydın narkotik ekipleri, uyuşturucu sevkiyatına “dur” derken, dedektör köpeği ’Gece’ ile araçta yapılan aramada 350 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucu ve uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışmaları aralıksız devam ediyor. Edinilen bilgiye göre ekipler, Aydın’a İstanbul’dan yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği bilgisine ulaştı. Yapılan çalışmalar çerçevesinde 34 ZB 2078 plakalı araç ve sürücüsü Germencik’te durduruldu. Germencik Cumhuriyet Savcılığı’nın koordinesinde yapılan operasyonda narkotik dedektör köpeği ‘Gece’ ile arabada arama yapıldı. Aracın bagajına zulalanmış vaziyette 350 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Yakalanarak gözaltına alınan araç sürücüsü N.Ç., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Germencik Adliyesi’ne mahkemeye çıkarılan N.Ç. uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.