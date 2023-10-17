İstanbul'dan bonzai getirirken yakalandı
İstanbul'dan Tekirdağ'a uyuşturucu getirileceğinin duyumunu alan jandarma, yakaladığı şahıstan 16 adet poşet içerisinde bonzai ele geçirdi.
İstanbul’dan Tekirdağ’a uyuşturucu getirileceğinin duyumunu alan jandarma, yakaladığı şahıstan 16 adet poşet içerisinde bonzai ele geçirdi.
İstanbul’dan Tekirdağ’a uyuşturucu madde getirileceğinin tespiti üzerine Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince K.K isimli şahsın yapılan kaba üst aramasında, satışa hazır halde 16 adet kilitli poşet içerisinde 65 gram bonzai, 1 adet sahte düzenlenmiş ehliyet, ele geçirdi. Olayda, şüpheli gözaltına alındı.