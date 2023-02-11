İstanbul'dan deprem bölgesine konteyner desteği

İstanbul’da ’tiny house’ üretimi yapan bir firma, Türkiye’nin 10 ilinde yıkıma neden olan depremlerden etkilenen depremzedelere destek olmak amacıyla ticari faaliyetlerini durdurarak, konteyner üretmeye başladı. Yaptıkları çağrı üzerine çeşitli kurum ve STK’lardan aldıkları siparişler ile ve kendi katkıları ile konteyner üretimi yapan firma, deprem bölgelerine gönderilen konteynerler ile depremzedelerin barınma sorununa destek olmayı gaye ediniyor.

İstanbul ve Türkiye’nin bazı illerinde ’tiny house’ diye tabir edilen mobil tekerlekli ev üretimi yapan Yako Groups adlı firma, Pazarcık’ta ve Elbistan’da 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde meydana gelen ve 10 ili etkileyen deprem nedeniyle ticari faaliyetlerini durdurarak tiny house üretimine ara verdi. Firma, depremzedelere gönderilmek üzere maliyetine konteynerler üretmeye başladı. Kendi sermayesi ile ürettikleri konteynerleri deprem bölgesine gönderen firma, daha sonra özel sektör kurumlarına ve STK’lara destek çağrısında bulundu. Gelen destekler ile konteyner üretimine devam eden firma, ürettikleri konteynerleri deprem bölgesine göndererek depremzedelerin yaşadıkları barınma sorununa yardımcı olmayı gaye ediniyor.

Konteyner üretimi yapan Yako Groups Yönetim Kurulu Başkanı Galip Ölmez, “Afet bölgesine destek olmak amacıyla tüm ticari üretimlerimizi durdurarak konteyner üretimine başladık. Bu bizim için bir milli görev. İlk önce kendi çabalarımızla konteyner ürettik ve bölgeye gönderdik. Ardından özel sektör ve STK çağrısı yaptık. Şu anda da onlardan gelen bağış, destekler ve konteyner talepleri ile gece gündüz çalışarak konteyner üretip bölgeye gönderiyoruz. Şu ana kadar 200’den fazla talep oldu. Şu anda günlük 25 üretim kapasitemiz var. Her gün kapasite kadar ürün gönderiyoruz. Lojistik destek istedik sağ olsun lojistik firmaları da ellerinden geldiği kadar ücretsiz olarak taşımaya gayret gösteriyorlar. Şirketler toplu olarak konteyner bağışında bulunmak istiyorlar. 3’e 6, 3’e 7 olarak farklı şekillerde konteyner modellerimiz var. İçi tek oda veya banyolu olacak şekilde. Hatta bir kurumsal firma ile yatak konusunda anlaşma yaptık. Onlar bize yatak sağlıyorlar, ürettikten sonra içlerine koyuyoruz. Bir bütün olarak gönderiyoruz. Eğer ranzalı sistem olursa 8 kişiye kadar barınma ihtiyacını karşılıyor” dedi.