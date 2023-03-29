İstanbul'dan gelen uyuşturucu kente girmeden ele geçirildi
İstanbul'dan Tekirdağ'a getirilen uyuşturucu maddeler, şehre girmeden ele geçirildi.
İstanbul’dan Tekirdağ’a getirilen uyuşturucu maddeler, şehre girmeden ele geçirildi.
Çerkezköy ilçesine bağlı Kızılpınar Mahallesi’ne İstanbul’dan uyuşturucu madde getirileceği yönünde alınan duyum üzerine Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı, İstanbul-Çerkezköy D-567 Karayolu üzerinde uygulama yaptı. Uygulamada yapılan yol kontrolünde; F.M., O.Ö., F.Ü. ve Ö.A isimli şüphelilerin üzerlerinde, kullandıkları araçlarda ve sonrasında ikametlerinde yapılan aramada; 3 bin 150 gram bonzai, 5 gram esrar, 6 adet uyuşturucu kullanma aparatı ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 40 bin 835 TL ele geçirildi. Şüpheliler gözaltına alınarak, haklarında işlem başlatıldı.