İstanbul'dan gelip Camiliyayla köyünde doğa yürüyüşü yaptılar

İstanbul’dan Bilecik’in Bozüyük ilçesine bağlı Camiliyayla köyüne gelen 16 kişilik ekip doğa yürüyüşü gerçekleştirdiler.

Yaklaşık 18 kilometre yürüyüş yapan ekip hem doğanın güzelliğini hem de temiz havanın tadını çıkardılar. Yürüyüş hakkında açıklama yapan ekip lideri Oğuz Geren; "Doğa yürüyüşleri, kamp, orta seviye dağcılık faaliyetleri başta olmak üzere doğa aktivitelerini seven bir arkadaş gurubuyuz. Toplam 46 kişiyiz. En gencimiz 35 en tecrübeli arkadaşlarımız ise 72 yaşında. Her meslek grubundan neredeyse katılımcı arkadaşımız var. Bizi bir araya getiren motivasyon; doğa, keşif ve seyahat tutkunlarıyız. Burada bulunmamızın nedeni bir kere Bilecik benim memleketim. Her ne kadar babamın mesleği nedeniyle Bilecik’te büyüyüp serpilmesem de, memleket bir şekilde çekiyor insanı. Doğa da olma aşkı bize tüm yurdu gezdirdi. Hatta seyahatlerimiz sınırların ötesine dahi taştı ama Bilecik coğrafyası, doğası ve sosyolojisi bambaşka. Geçtiğimiz günlerde Camiliyayla’ya eşim ve 2 arkadaşımız ile geldim. Kömürsu yaylasına, oradan da Kızılcasaray yaylasına, daha sonra Camiliyayla’ya yeniden çıktık. 18 kilometrelik mükemmel bir rota çıktı ve "Bu rotayı arkadaşlarım görmeli" dedim. Planlar yapıldı konaklayacağımız yer ayarlandı. 16 kişilik bir ekip oluşturduk ve kaymakamlık makamının izin dilekçemize olur cevabı ile Bozüyük’e geldik. İyi ki de gelmişiz. Camiliyayla doğası kendine münhasır güzellikler barındırıyor." dedi.

"Burada inanılmaz keyif dolu bir yürüyüş oldu"

Geren, açıklamasının devamında, "Ayrıca ilimizin insanı çok samimi ve hüsnüniyet sahibi. Bilecik’e her gelişimizde gelen arkadaşlarım köylerde karşılaştıkları misafirperverliği ve samimiyeti sürekli ön plana çıkarıyorlar. Turizmin geleceği doğa sporlarıdır. Bu vizyonla ilimiz misyonunu şimdiden tayin etmeli. Bilecik ve Bozüyük bünyesinde bu bakımdan işlenmemiş cevherler barındırıyor. İlimiz tüm ilçeleri ile muazzam bir doğa ve sosyolojiye haiz. Ancak bunun tanıtımı yeterince yapılmıyor. Likya, Frig veya Karya gibi doğa yürüyüş tutkunlarının rağbet edeceği çok güzel yollar var ancak bu yollar işaretlenmemiş, bilinmiyor" diye anlattı.