İstanbul'dan yola çıkan yolcu otobüsü alev alev yandı

İstanbul’dan Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde seyir halinde bulunan yolcu otobüs alev alev yandı.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul’dan aldığı yolcuları Kırklareli Vize’ye götüren M.A. idaresindeki 59 AFE 295 plakalı Kale Seyahat firmasına ait yolcu otobüsü, Çerkezköy Gişeler çıkışın da alev aldı. İddiaya göre motor kısmında çıkan dumanlar, rüzgarında etkisiyle tüm otobüsü sardı. Bunun üzerine otobüsün sürücüsü M.A. durumu fark edip aracı sağa çektikten sonra yolcuları tahliye ederek itfaiye ekiplerine haber verdi.

Bölgeye İstanbul ve Tekirdağ’dan çok sayıda itfaiye aracı sevk edildi. Kısa sürede bölgeye giden itfaiye ekipleri söndürme çalışmaları başlatırken, jandarma ve polis ekipleri ise yolda güvenlik önlemi alarak diğer araçları bir süreliğine muhtemel olumsuz bir duruma karşı durdurdu.

İtfaiye ekiplerin çalışması sonucu yangın söndürülürken, yolcu otobüsü yolcuların bagajlarıyla berabere kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. Otobüs yangınında herhangi bir can kaybının ve yaralanmanın olmaması ise çevredekileri sevindirdi.