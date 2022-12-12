İstanbul, düğünlerin başkenti oldu

2022 yılında yapılan araştırmalara göre, İstanbul’da evlenen çiftlerin sayısı geçtiğimiz yıllara göre 3 kat arttı. En çok tercih edilen düğün mekanları ise boğaz kıyısında yer alanlar oldu.

By Mustafa Organizasyon’un yaptığı araştırmalara göre, 2022 yılında İstanbul’da evlenen yabancı çiftlerin sayısında geçtiğimiz yıllara göre 3 kat artış yaşandı. Ünlü organizatör Mustafa Bozkurt, yabancılar tarafından en çok tercih edilen mekanların ise boğaz kıyısında yer alan mekanlar olduğunu ifade etti. Bozkurt, "Özellikle İstanbul’da evlenen çiftlerin boğaz kenarı bir mekanda yapacağı yemekli bir düğünün kişi başı maliyeti 125 - 200 Euro civarında olduğunu düşünürsek 200 kişilik bir düğünün maliyeti 25 bin Euro’ya denk geliyor. Bir de İstanbul’un muhteşem boğaz manzarası eşliğinde yapılan düğünler özellikle Avrupa’da yaşayanları cezbediyor diyebiliriz. O yüzden de 2022 yılında Türkiye’de evlenen yabancıların sayısı da 3 kat artmış durumda. 2023 yılında da bu rakamların yukarıya doğru çıkacağını düşünüyor ve hazırlıklarımızı onlara göre yapıyoruz" dedi.