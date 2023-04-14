İstanbul-EMİTT'te 'Ayvalık' rüzgarı esiyor

Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat (EMİTT) fuarında; Ayvalık standı, zengin tarihi, eşsiz doğası ve gastronomisi ile yoğun ilgi görmeye devam ediyor.

Dünya’nın beş büyük turizm fuarı arasında yer alan Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat (EMİTT)Fuarı’nda Ayvalık Belediyesi, Ticaret Odası ve Turizm Geliştirme Birliği’yle birlikte tanıtım çalışmalarına doludizgin devam ediyor.

“İnteraktif tanıtım” parolasıyla fuara katılan Ayvalık Belediyesi dev ekranda gösterime sunduğu tanıtım filmleriyle fuara renk kattı.

Dünya turizm profesyonellerini ve tatil tüketicilerini 26’ncı kez İstanbul’da bir araya getiren fuarda Ayvalık standına yoğun ilgi gösterildi.

Son yıllarda tarihi, turizmi ve gastronomisi ile ön plana çıkan Ayvalık, bu yıl da turizmin gözde merkezlerinden olmaya aday.

İlgi odağı olan Ayvalık standını; Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri, Disk Eski Genel Başkanı Süleyman Çelebi, Fütürist Otelci Cem Kınay ve ünlü şef Hazer Amani de ziyaret ederek yalnız bırakmadı.