İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden narkotik suçlarla mücadele operasyonu

İstanbul emniyet müdürlüğü narkotik suçlarla mücadele şube müdürlüğü tarafından sabah saatlerinde 24 adrese operasyon düzenlendi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sabah saat 06.00 sıralarında, ’torbacı’ olarak bilinen sokak satıcılarına yönelik olarak Ümraniye merkezli, Üsküdar, Çekmeköy, Ataşehir, Sancaktepe ve Esenyurt olmak üzere 6 ilçede görevli personellerin katılımıyla 24 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

20 şahsın gözaltına alındığı operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.