İstanbul Emniyeti, iddialara ilişkin hukuk işlem başlatılacağını duyurdu

Söz konusu itham ve iddialar ile ilgili yazılı açıklama yapan İstanbul Emniyet Müdürlüğü, “Türk polis teşkilatına uyuşturucu ticareti iftirası atanlar, Türk Silahlı kuvvetlerine kimyasal silah iftirası atanlar, yeni bir iftira kampanyası başlattılar” ifadelerini kullandı.

Emniyetten yapılan duyuruda şöyle denildi: “Bazı basın yayın kuruluşlarında iddia ve ileri sürülen İl Emniyet Müdürlüğümüz çalışmalarında koordinasyona ilişkin hususlar kesinlikle yalan ve iftiradan ibarettir. Emniyet Teşkilatımız hiyerarşik düzenden asla taviz vermeyen bir yapıya sahiptir. İlimizde huzur ve güvenliğin korunması için hukuki mevzuat çerçevesinde gerçekleştirilen bütün uygulamalar, sıralı amirlerimizin talimat ve koordinasyonlarıyla gerçekleştirilmektedir. Teşkilatımızı yıpratmaya, karalamaya ve başarıyla gerçekleştirilen operasyonlarımızı gölgelemeye yönelik asılsız iddialarda bulunanlar hakkında hukuki işlem başlatılacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”