İstanbul Emniyeti'nden mail farelerine operasyon

İstanbul’da uluslararası şirketlerin mail trafiğini takip edip dolandıran şebeke, düzenlenen operasyonla çökertildi. Şirketlerin maillerini inceleyip ödeme günlerini öğrenen şebeke üyelerinin o gün gönderdikleri taklit maille parayı kendi hesaplarına aktardıkları ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, uluslararası alanda faaliyet gösteren firmaların elektronik posta adreslerini taklit eden şebekenin araya girerek parayı kendi hesaplarına aktardığı belirlendi. Dolandırıcılık şebekesinin ülkede uluslararası ticari faaliyet yürüten firmalara ait e-posta adreslerinin mail trafiğine sızarak, söz konusu şirketlerin elektronik posta adreslerini taklit yoluyla parayı kendi hesaplarına aktardıkları ortaya çıktı. Ödemenin yapılacağı sahte e-posta adreslerinden ticaret yapılan firmalara sahte mail gönderildiği ve mail içerisinde şüphelilerin belirtmiş oldukları banka hesabına 370 bin TL (20 bin euro) ödeme gerçekleştirildiği anlaşıldı.

Dolar, euro ve altın takılar ele geçirildi

Yürütülen soruşturma çerçevesinde harekete geçen İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yapılan teknik ve fiziki takibin ardından operasyon düzenledi. Belirlenen adreslere dün gerçekleştirilen baskında 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınarak tutuklanan şüphelilerden Rıdvan B., sorguda dolandırıcılık yöntemi ile elde edilen paraların şebeke lideri Selambi O.A.’ya teslim edildiğini itiraf etti. Rıdvan B.’nin ifadeleri doğrultusunda Selambi O.A.’yı yakalamak için de dün operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan şebeke üyeleri emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı. Zanlılar cezaevine konulurken, Selambi O.A.’nın otomobilinde ve evinde yapılan aramalarda 2 bin 210 TL, 510 dolar, 4 altın küpe, 2 yüzük, 4 altın bileklik, bir altın kol saati, 1 altın bilezik, 2 gümüş küpe, 1 altın kolye ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.