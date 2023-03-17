İstanbul Esenyurt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Canan Hecer oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 12 üniversiteye yaptığı rektör atamalarına ilişkin kararlar Resmi Gazete’de yer aldı. Karara göre, İstanbul Esenyurt Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Canan Hecer atandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla 12 üniversiteye rektör atanmasına ilişkin karar Resmi Gazete’de yayımlandı. Karara göre bir yıldır İstanbul Esenyurt Üniversitesi Rektör Yardımcılığını yürüten Prof. Dr. Canan Hecer, üniversitenin yeni rektörü oldu. Prof. Dr. Canan Hecer, üniversitede düzenlenen tören ile daha önce Rektör Vekili görevini sürdüren Prof. Dr. Hayrettin Akkaya’dan görevini devraldı. Ayrıca Prof. Dr. Hayrettin Akkaya için üniversitenin Mütevelli Heyeti Başkanı Orhan Özyurt ve akademisyenlerin katılımıyla anlamlı bir veda düzenlendi. Görevi sürecinde üniversiteye sağlamış olduğu katkılarından dolayı çiçek ve plaket takdiminin bulunulduğu törende duygusal anlar yaşandı.

Yaklaşık iki yıl önce Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı olarak geldiği İstanbul Esenyurt Üniversitesinde bir yıldır da rektör yardımcılığı görevini yürüten Prof. Dr. Canan Hecer, rektör olarak atanmanın mutluluğunu yaşadığını ifade ettiği konuşmasında, “Daha önceki Rektör Vekilimiz Sayın Prof. Dr. Hayrettin Akkaya hocamızla birlikte çalışmak benim için çok büyük bir onurdu. Bundan sonrası bizler, ülkemiz ve üniversitemiz için hayırlı olsun” dedi.

Düzenlenen veda töreninde konuşma yapan Prof. Dr. Hayrettin Akkaya ise şu ifadelere yer verdi:

“Yaklaşık 20 ay süresince devam eden iyi bir çalışma yaptık. Bu çalışma sonucunda üniversitemiz için elimizden gelen çabayı sarf ettik. Bu bir bayrak değişimi. Her zaman için üniversitemizin yanında çalışmaya devam edeceğiz. Amaç bir göreve gelirken nasıl sevinçli geliniyorsa, giderken de onurlu bir şeklide ayrılabilmektir. Onurumuzdan hiçbir eksilme olmadan Sayın Prof. Dr. Canan Hecer hocamıza görevi bırakarak, asli görevim olan öğretim üyeliğine devam edeceğim. Bundan sonraki amacımız ülkemiz, milletimiz ve çok değerli öğrencilerimiz için bilimsel çalışmalar yapmak, onlar için öğretici faaliyetlerde bulunmak ve ülkemizi yurt dışında da çok iyi bir şekilde temsil etmektir.”