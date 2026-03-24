İstanbul Gelişim Üniversitesi dünya sıralamasında yükseldi: Webometrics 2026'da dikkat çeken başarı

Üniversitelerin akademik performansını bilimsel üretim, dijital görünürlük ve açık erişim politikaları üzerinden değerlendiren Webometrics Dünya Üniversite Sıralamaları açıklandı. Yükseköğretim kurumlarının küresel ölçekteki konumunu ortaya koyan sıralamada İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ), 2026 sonuçlarında öne çıkan bir performans sergiledi. "Araştırma Üniversitesi" odağı doğrultusunda çalışmalarını sürdüren üniversite, dünya sıralamasında bin 364’üncü sıraya yerleşirken; Türkiye genelinde 28’inci, vakıf üniversiteleri arasında ise 4’üncü sırada yer aldı.

Küresel ölçekte görünürlük ve akademik etki artıyor

Elde edilen sonuçlarla birlikte İGÜ, ulusal ve uluslararası sıralamalardaki konumunu üst sıralara taşıdı. Türkiye genelinde 28’inci sırada yer alan üniversite, vakıf üniversiteleri arasında 4’üncü sırada konumlanırken Avrupa sıralamasında ise 429’uncu sıraya yerleşti.

Webometrics’in temel göstergeleri arasında yer alan kategorilerde de üniversitenin performansı öne çıktı. Etki (görünürlük) sıralamasında 2026’ncı sırada yer alan İGÜ, açıklık (şeffaflık) kategorisinde bin 878’inci, mükemmeliyet sıralamasında ise bin 866’ncı sırada konumlandı.

Küresel ölçekte yükseliş ivmesi devam ediyor

Son dört yılda Webometrics verilerinde istikrarlı bir yükseliş grafiği çizen İstanbul Gelişim Üniversitesi, bilimsel üretim kapasitesini artırmaya, uluslararası akademik iş birliklerini geliştirmeye ve açık erişim odaklı çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor.

2026 sonuçlarında dünya, Avrupa ve Türkiye sıralamalarında kaydedilen bu eş zamanlı ilerleme, İGÜ’nün son dönemdeki akademik ve dijital performansındaki ivmeyi net biçimde yansıttı.

"Bilimsel üretim ve uluslararası görünürlük odaklı çalışmalarımızın karşılığını alıyoruz"

Rektör Prof. Dr. Bahri Şahin, elde edilen sonuçlara ilişkin yaptığı değerlendirmede, üniversitenin akademik üretim ve uluslararası görünürlük odaklı çalışmalarının karşılık bulduğunu belirterek, "Webometrics sıralamalarında elde ettiğimiz bu ilerleme, üniversitemizin bilimsel üretim kapasitesini artırmaya yönelik kararlı yaklaşımının bir sonucudur. Açık erişim politikalarımızı güçlendirmeye, uluslararası iş birliklerimizi geliştirmeye ve akademik çıktılarımızın niteliğini artırmaya yönelik çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Dijital görünürlüğümüzün artması, ürettiğimiz bilginin daha geniş kitlelere ulaşmasını sağlarken, küresel akademik ağ içindeki etkileşimimizi de güçlendirmektedir. Önümüzdeki dönemde de araştırma odaklı yaklaşımımızı sürdürerek, uluslararası sıralamalardaki konumumuzu daha da ileri taşımayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.