İstanbul Gençlik Oyunları'nın ödül töreni gerçekleştirildi

Başakşehir Belediyesi, 155 binden fazla öğrenciyi bir araya getirdiği 8 ay boyunca süren İstanbul Gençlik Oyunları’nın ödül törenini gerçekleşti. Kültür Sanat, spor gibi 26 branşta kıyasıya mücadele eden ve dereceye giren öğrenci ve okullar ödüllerine kavuşurken toplamda 1 buçuk milyon ödül dağıtıldı.

Başakşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Türkiye’nin en büyük Gençlik ve Spor organizasyonu İstanbul Gençlik Oyunları’nın ödül töreni Başakşehir Gençlik ve Spor Tesisleri’nde gerçekleştirildi. Program çerçevesinde, 19 Mayıs Atatürk’ü anma Gençlik ve Spor Bayramı da erkenden kutlandı. Program, Akapella isimli müzik grubunun sahne almasıyla başladı. Bando ekibinin gösterisiyle devam eden program ödül töreniyle son buldu. 39 ilçede Liseler arasında gerçekleştirilen program 8 ay boyunca sürdü. Kültür Sanat, spor gibi 26 branşta kıyasıya mücadele eden ve dereceye giren öğrenci ve okullar ödüllerine kavuştu. Toplamda 1 buçuk milyon ödül dağıtıldı. Ödüller arasında Basketbol kategorisinde yarışan İstanbul Gençlik Oyunlarında 1.’lik kupasına sahip olan Toki Fenertepe Ortaokulu ise 720 bin liralık ödülün sahibi oldu. Programa Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu’nun yanı sıra birçok öğrenci katıldı.

"155 bin genç organizasyonda yarıştı"

155 bin gencin organizasyonda yarıştığını belirten Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, "Birazdan ödül törenimiz olacak ve gençler 8 ay boyunca yarıştılar. Gençlik oyunları Türkiye’nin en büyük gençlik faaliyeti yaklaşık 155 bin genç ile 8 ay süren çok büyük bir organizasyon. İstanbul’da 39 ilçede yaklaşık 2 milyon gençle iletişim kuruldu. 850 bin liseden gençlerin katıldığı 155 bin genç organizasyonda yarıştı. Yaklaşık 25 branşta 4 kategoride yarışmalar yapılıyor. Kültür sanat, spor, teknoloji ve sosyal sorumluluk kategorilerinde ve bu yarışmalar hem okul bazda hem takım hem de bireysel yarışmalar. 8 ay boyunca bu heyecanı dolu dolu yaşadık" dedi.

"Yaşadığım bir sakatlıktan dolayı bana fedakarlık ödülü aldım"

Yarışmada geçirdiği sakatlıktan dolayı fedakarlık ödülü alan Seccad Yıldız, "Voleybol turnuvasına katıldım. Burada yaşadığım bir sakatlıktan dolayı bana fedakarlık ödülünü layık gördüler. Bu yüzden emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Organizasyon çok başarılı umarım gelecek senelerde İnşallah takımım ve okul adına şampiyon olurum" diye konuştu.

"Basketbol branşında 1. Olduk"

Basketbol branşında 1. Olduklarını söyleyen Damla Çıkrık, "Basketbol branşında 1. Olduk. Ayrıca ben en değerli oyuncu seçildim. Çok eğlenceliydi. 7 aylık süreç bizim için çok zorluydu. Arkadaşlarımla üstesinden geldik. Teşekkür ederim bu organizasyon için" şeklinde konuştu.