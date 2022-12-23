İstanbul genelinde 'bilişim suçları' operasyonu: 16 gözaltı

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, bilişim yoluyla işlenen suçlarla ilgili olarak il genelinde operasyon düzenledi. Operasyon çerçevesinde "nitelikli dolandırıcılık, nitelikli hırsızlık, futbol ve diğer müsabakalarda bahis ve şans oyunları kanununa muhalefet etmek, banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması ve çocuğun cinsel istismarı" suçlarından haklarında kesinleşmiş mahkumiyet kararı bulunan 16 şahıs yakalandı.