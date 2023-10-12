İstanbul genelinde hafriyat kamyonlarına yönelik denetim yapıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi koordinasyonunda polis, jandarma ve zabıta ekiplerince İstanbul genelinde hafriyat kamyonlarına yönelik denetim gerçekleştirildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi koordinasyonunda polis, jandarma ve zabıta ekipleri ile birlikte kaçak hafriyatı önlemek amacı ile İstanbul genelinde Avrupa ve Anadolu yakasında 14 ilçede toplamda 16 noktada denetim gerçekleştirildi. Haraççı Hadımköy Yolu üzerinde denetim yapan ekipler dron destekli denetimlerinde hafriyat kamyonlarının brandalarını takmalarına, ATS sisteminin açık olup olmadıklarına ve evraklarının tam olma konusunda denetim gerçekleştirdi. Bir hafriyat kamyonu muayene eksikliğinden 1 kamyonunun sigortasının olmamasından ve diğer bir hafriyat kamyonunun ATS sisteminin kapalı olmasından dolayı ekipler bağladı. ATS sistemi kapalı olan hafriyat kamyonuna bin 295 TL cezai işlem uygulandı.

"kaçak dökümlerde yüzde 65, 70 civarında bir azalma yakaladık"

Denetimlere katılan İBB Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Ayşen Erdinçler, “İstanbul genelinde kaçak hafriyatı önlemek amacı ile 14 ilçemizde 8 Avrupa yakası 8 Anadolu yakası olmak üzere 16 noktada eş zamanlı olarak denetimler gerçekleştiriyoruz. 20 ekiple çalışıyoruz, ekiplerimizde Zabıta, Jandarma, Polis güçleri ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi çevre koruma şube müdürlükleri ekipleri ortaklaşa çalışıyorlar. Burada hafriyat taşıyan kamyonların belgeleri kontrol ediliyor, biz ayrıca hafriyat çalışan kamyonları ATS sistemi ile yani Araç Takip Sistemi ile kontrol ediyoruz. Bunlar kaçak döküm alanlarına girdiklerinde haberimiz oluyor ve kontrollerimizi uygulayarak böyle bir durum varsa idari yaptırım uyguluyoruz. Kaçak dökümlerin önlenmesi amacı ile 95 adet kamera ile dökümlerin fazla olduğu alanları kontrol ediyoruz 7/24 kontrollerimiz devam ediyor ayrıca denetimlerimiz de 365 gün devam ediyor. Bütün bu mücadelenin sonunda da kaçak dökümlerde yüzde 65 ila 70 civarında bir azalma yakaladık’’ ifadelerini kullandı.