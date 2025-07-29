İstanbul genelinde helikopter destekli 'Huzur İstanbul' denetimi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından il genelinde ’Huzur İstanbul’ uygulaması gerçekleştirildi. Taksim Meydanındaki uygulamada araçlar ve şahıslar didik didik arandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından İstanbul’un 39 ilçesinde akşam saatlerinden itibaren ’Huzur İstanbul’ denetimi yapıldı.

Taksim Meydanı’nda yapılan uygulamada sürücülerin kimlik sorguları yapıldı. Uygulamaya ilçe emniyet müdürlükleri, Asayiş, Trafik Denetleme, Narkotik, Polis Özel Harekat Şube müdürlüklerinden ekipler katıldı. Taksim Meydanı’nda yapılan denetimlere polis helikopteri de havadan destek verdi. Ayrıca, narkotik köpekle araçlar didik didik arandı. Durdurulan araçların içerisi ekipler tarafından detaylı şekilde arandı.

Denetimde araç sürücüleri, yolcular ve yoldan geçen şüpheli şahısların Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapıldı. Denetimlerde herhangi olumsuz bir durumla karşılaşılmazken, uygulamanın geç saatlere kadar süreceği bildirildi.