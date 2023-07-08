İstanbul genelinde Huzur Uygulaması yapıldı

İstanbul’da polis ekipleri il genelinde Huzur Uygulaması gerçekleştirdi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri akşam 20.00 ile 22.00 saatleri arasında il genelinde "Huzur Uygulaması" gerçekleştirdi. Uygulamaya Önleyici Hizmetler, Narkotik Suçlarla Mücadele ve Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri de katıldı. Beyoğlu Taksim Meydanı’nda da yapılan uygulamaya Narkotik köpeği de katıldı. Mask isimli narkotik köpeği durdurulan otomobilleri koklayarak arama yaptı. Yapılan uygulamada polis ekipleri şüpheli gördüğü otomobilleri tek tek durdurdu. Otomobillerin içerisi aranırken sürücülere GBT sorgulaması ve üst araması yapıldı.