İstanbul genelinde kaçakçılık operasyonu: 53 gözaltı

İstanbul genelinde 450 ekibin 900 polisle katıldığı kaçakçılık operasyonunda toplam 221 adres, işyeri ve araçta arama yapıldı. Operasyonlarda 10 bin 578 elektronik sigara, bin 551 paket elektronik sigara tütünü, 296 elektronik sigara likidi, farklı markalara ait 12 bin 4 sigara, 41 bin 478 dolu makaron, 49 bin 825 boş makaronla birlikte çok sayıda kaçak ürün ele geçirilirken, 53 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul genelinde 07 Mart tarihinde kaçakçılara yönelik eş zamanlı operasyon yapıldı. 39 İlçe Emniyet Müdürlüğü personeli ve Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonlara 450 ekip 900 polisle katıldı. Operasyonlarda toplam 221 adres, işyeri ve araçta arama yapıldı. Aramalarda 10 bin 578 elektronik sigara, bin 551 paket elektronik sigara tütünü, 296 elektronik sigara likidi, farklı markalara ait 12 bin 4 sigara, 41 bin 478 dolu makaron, 49 bin 825 boş makaron, 281 kilo 340 gram açık tütün, 196 paket tütün, 2 bin 380 dal puro, bin 190 adet sigara sarma kağıdı, 449 paket nargile tütünü, 228 sigara filtresi ve 73 cinsel performans arttırıcı ürün ele geçirildi. Operasyonlarda gözaltına alınan 53 şüpheli hakkında adli işlem başlatılırken, 3 işyerine idari işlem uygulandı.