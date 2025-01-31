İstanbul genelinde kalitesiz hava etkili oluyor

İstanbul’da bazı bölgelerde etkili olan azot oksit yoğunluğu hava kalitesini olumsuz yönde etkiledi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının verilerine göre kent genelinde hava kirliliğinin en fazla olduğu yer Sancaktepe oldu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının verilerine göre kent genelinde hava kirliliği gözle görülür hale geldi. İstanbul’da da etkisini gösteren azot oksit yoğunluğu nedeniyle hava kirliliğinin en fazla olduğu yer Sancaktepe olarak ölçüldü.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Hava Kalite Ölçüm istasyonlarından derlenen verilere göre, Sancaktepe’de bugün saat 12.00 itibarıyla ortalama partikül madde (PM10) hava kirliliği konsantrasyonu 269 g/m3 (mikrogram bölü metreküp) ölçüldü. Burayı sırasıyla 228 g/m3 ile Göztepe, 117 g/m3 ile Esenyurt istasyonları takip etti. Bugün için hava kirliliğinin en az ölçüldüğü istasyon 27 g/m3 ile Sultangazi olurken, partikül madde hava kirliliği Beylikdüzü istasyonunda 35 g/m3 olarak belirlendi.