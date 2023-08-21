İstanbul genelinde motosikletlere yönelik denetim yapıldı

İstanbul’da Asayiş Büro Amirliği ekipleri ile Asayiş Şube Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerinin katılımı ile motosiklet yedek parça satışı ve tamiri yapan yerler ve motosikletlere yönelik sabit yol uygulaması denetimi gerçekleştirildi. Yapılan denetimlerde, 11 yoklama kaçağı yakalanırken 3 tabanca, 4 bin gram uyuşturucu madde de ele geçirildi.

İstanbul genelinde Asayiş Büro Amirliği ekipleri ile Asayiş Şube Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerinin katılımı ile motosiklet yedek parça satışı ve tamiri yapan yerlere yönelik denetim gerçekleştirildi. Yapılan denetimde, 2 adet işletme ile 24 motosiklet incelenirken herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmadı. Motosikletlere yönelik sabit yol uygulaması ile sona eren il geneli motosiklet uygulamasında ise 7 bin 71 şahsın GBT sorgulaması yapılarak, çeşitli suçlardan 149 şahsa adli işlem yapıldı. Denetimde, 11 yoklama kaçağı yakalanırken 3 adet tabanca ile 10 adet fişek ele geçirildi. 3 bin 18 motosiklet ve 426 araç kontrol edilirken 4 bin 22 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. 58 motosiklet, 6 araç ile 27 araç sürücüsüne, 4 motosiklet sürücüsüne işlem yapılırken, 12 motosiklet trafikten men edilip, toplamda 585 bin 655 TL trafik cezası kesildiği öğrenildi.