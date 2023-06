İstanbul göbeği buram buram hayvan kokmaya başladı

TAKİP ET

Ümraniye’de Kurban Bayramı hazırlıkları çerçevesinde Hekimbaşı Ümraniyespor Stadyumu yanına ‘kurbanlık çadır alanı’ kuruldu. 13 Haziran’da alana gelen ilk kurbanlıklar ile birlikte, saat 13.00’da kurban satışları da başladı.

Ümraniye Belediyesi tarafından Kurban Bayramı hazırlıkları başladı. Hekimbaşı Ümraniyespor Stadyumu yanına kurulan kurbanlık çadır alanında; veterinerler, zabıtalar, kurbanlık hayvanların alanına kadar hazırlıklar tamamlandı. Ağrı başta olmak üzere çeşitli illerden gelen ilk kurbanlıklar ise bugün alana getirilerek satıcılar tarafından kurbanlık satışına başlandı. Alanda 5 bin büyükbaş ve yaklaşık 4 bin 200 küçükbaş kurbanlık alıcısını bekliyor.

“5 bine yakın büyükbaş yerini aldı”

Alana ziyarete giden Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, “Bugün hayvanlarımız İstanbulumuza gelmeye başladı. Hayvanlar yavaş yavaş geliyor. Ümraniye Belediyemizin öncülüğünde burada, Anadolu yakasında önemli bir iş oluyor. Kurban kesme hayvan satım işi. Burada 5 bine yakın büyükbaş hayvanımız var. İki ayrı yerde var hem Hekimbaşı hem de Esenşehir mahallemizde. Buralarda hem küçükbaş hem de büyükbaş hayvanlarımız var. 5 bine yakını büyükbaş, 4 bin 200 küçükbaş satışa sunuluyor” açıklamasını yaptı.

“6 Veteriner görevi başında kontrol ediyor”

Başkan Yıldırım sözlerini şöyle sürdürdü: “Tabii burada en önemli olan, hayvanların yaşına ve sıhhatine göre veteriner kontrolünden geçirilmesi lazım. Burada bu kontrollerden geçiriliyor. 6 veterinerimiz var. Tarım Müdürlüğü nezdinde hayvanların kontrolleri yapılarak kulaklarına kulaklık asılıyor. Ben de alanı gezdim. Hayvanlarımız maşallah çok dolgun. Bu seneki kurbanlıklar çok güzel. Şimdiden bunları alacak vatandaşlarımıza Allah kurbanlarını kabul etsin diyorum. Burada en önemli diğer şey hijyene dikkat etmemiz lazım ki bu bölgede belediyemiz, zabıtamız ve diğer temizlik işleri son derece titiz davranıyorlar. Birinci derecede hayvanlardan çıkan gübrelerin anında temizlenmesi ki böyle bir tedbir alınmış baktığımızda. Bir de kara sineğin yok edilmesi için daimi her gün ilaçlamalar yapılacak. Ben herkese şimdiden bir an evvel gelip kurbanlarını burada beğenmelerini tavsiye ediyorum. Her zamanki gibi burada kesimhanemiz de var. O kesimhanede hayvanlar kesiliyor. Anlaşıp burada kestirilebiliyor.”

“30- 35 kilo hisseler 12 Bin liradan satılıyor”

Hayvan ticaretiyle uğraşan ve Ağrı’dan pazara satışa gelen Mehmet Nuri Yıldız, “Ümraniye’ye ilk girişimizdir. Umarız buradaki satışlar daha da güzel olur. Çiftçinin durumu gerçekten sıkıntılıdır. Yani kazancı kolay değildir. Emeği kolay değildir. Bir iki hayvanımda ciddi sıkıntılar çıktı. Sağ olsun buradaki Ümraniye Belediyesi’ndeki arkadaşlar ilgilendiler, yardımcı oldular. Bu seneki fiyatlar malum. Türkiye geneli olduğu gibi kurban fiyatları da biraz yüksek. Umarız ekmek yeriz, kazancımız olur. 30-35 kilo arası hisselerimiz 12 bin lira, 600-650 kilo canlı kurbanlıklarımızı da 100 - 105 bin civarı müşterilerimize sunuyoruz” dedi.