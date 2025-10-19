İstanbul güne yağmurla başladı
İstanbullular pazar gününe yağmurla uyandı. Hafta sonuna uyanan vatandaşlar yağmurun etkisiyle güne başladı.
İstanbullular pazar gününe yağmurla uyandı. Hafta sonuna uyanan vatandaşlar yağmurun etkisiyle güne başladı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yaptığı uyarıların ardından İstanbul’da sabaha karşı başlayan yağmur, pazar sabahı etkisini gösterdi.
Sabahın ilk ışıklarında yağmurlu havada yola çıkan vatandaşlar, şemsiyeleriyle yürürken hazırlıksız yakalananlar zor anlar yaşadı. Yağış nedeniyle otobüs duraklarında yoğunluk oluştu. Yağışların gün boyu aralıklarla devam etmesi bekleniyor.