İstanbul güne yağmurla başladı

İstanbullular pazar gününe yağmurla uyandı. Hafta sonuna uyanan vatandaşlar yağmurun etkisiyle güne başladı.

Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yaptığı uyarıların ardından İstanbul’da sabaha karşı başlayan yağmur, pazar sabahı etkisini gösterdi.

Sabahın ilk ışıklarında yağmurlu havada yola çıkan vatandaşlar, şemsiyeleriyle yürürken hazırlıksız yakalananlar zor anlar yaşadı. Yağış nedeniyle otobüs duraklarında yoğunluk oluştu. Yağışların gün boyu aralıklarla devam etmesi bekleniyor.