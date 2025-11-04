İstanbul güne yoğun sisle uyandı

İstanbul’da dün akşam saatlerinden itibaren etkili olmaya başlayan sis, sabahın ilk saatlerinde de etkisini sürdürdü.

Kent genelinde hem karada hem de denizde görüş mesafesi düşerken, sürücüler trafikte yer yer zor anlar yaşadı. İstanbul Boğazı’nda da yoğun sis nedeniyle bazı bölgelerde görüş mesafesi birkaç metreye kadar düştü. Sabah işe gitmek için yola çıkan vatandaşlar, kenti kaplayan beyaz örtüyle karşılaştı. Üsküdar sahilinde Kız Kulesi ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü adeta sisin içinde kayboldu. Kartpostallık manzaralar oluşturan o anlar, Üsküdar sahilinde görüntülendi.