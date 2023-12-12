İstanbul Havalimanı, 'Havalimanı Karbon Akreditasyonu' sertifikasında 4. seviyeye ulaştı

İGA İstanbul Havalimanı, iklim krizi ile mücadelede 2050 Net Sıfır taahhüdü kapsamındaki çalışmalarıyla ACI EUROPE tarafından havalimanlarına verilen “Havalimanı Karbon Akreditasyonu” sertifikasında 4. seviyeye ulaştı.

Türkiye’de 4. seviye sertifikasını almayı başaran ilk havalimanı olan İGA İstanbul Havalimanı, 2050 yılına kadar tamamen ‘net sıfır olma’ hedefine bir adım daha yaklaştı. İGA İstanbul Havalimanı, iklim krizi ile mücadelede 2050 yılı için ‘Net Sıfır’ taahhüdü ile IPCC (Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli) 1,5C hedefleriyle uyumlu ‘karbon ayak izi’ azaltım çalışmalarına devam ediyor. Yönetişim mekanizmalarına da dahil edilen bu çalışmalar sayesinde İGA İstanbul Havalimanı, ACI EUROPE tarafından, iklim değişikliğiyle mücadele ve karbon ayak izi azaltımı konularında, havalimanlarında gereken yöntem ve standartların belirlendiği “Havalimanı Karbon Akreditasyonu” programında, 4. seviye olan “Dönüşüm” seviyesine ulaştı. 4. seviye; kurumun karbon yönetiminin, “IPCC 1,5C 2050 Net Zero” hedefleri doğrultusunda küresel iklim hedefleriyle uyumlu hâle gelindiğini ve operasyonların mutlak emisyon azaltımları göz önünde bulundurularak yönetildiğini ifade ediyor. Bu programdaki en yüksek aşamanın ise 5. seviye olduğu belirtildi.

2 yılda 4. seviyeye ulaştı

2019 yılından bu yana toplam karbon emisyonunda yüzde 21 oranında düşüş sağlayan İGA İstanbul Havalimanı, ACI EUROPE sertifika programında, Seviye 1’den, Seviye 4’e (Dönüşüm) 2 yıl gibi kısa bir sürede yükseldi. Kapsam 1 ve Kapsam 2 emisyonlarını, 2030’a kadar yüzde 45 oranında azaltma hedefiyle çevre üzerindeki etkilerini sınırlama ve azaltma konusundaki kararlılığını sürdüren İGA İstanbul Havalimanı, küresel havalimanı ekosisteminin iklim değişikliği sorununa verdiği yanıtın bir parçası olarak uluslararası ortaklarını ve paydaşlarını da emisyonlarını azaltmaya teşvik ediyor.

“Çevresel sürdürülebilirlik konusundaki hedeflerimizde kararlıyız”

‘Havalimanı Karbon Akreditasyon’ sertifikasında 4. seviyeye ulaşmanın İGA İstanbul Havalimanı’nın çevresel sürdürülebilirlik konusundaki kararlılığının bir göstergesi olduğunu belirten İGA İstanbul Havalimanı CEO Vekili Selahattin Bilgen şu ifadeleri kullandı:

“İGA İstanbul Havalimanı olarak yolcularımıza güvenli ve konforlu bir seyahat deneyimi sağlamak için sürekli çalışıyor, ülkemizin ve dünyanın sürdürülebilir bir gelecek inşa etme çabalarına katkı sağlamaya da devam ediyoruz. 2050’ye kadar Net Sıfır karbon emisyonuna ulaşma hedefimizin ışığında, 2024’ün ilk çeyreğinde başlatarak yılın sonunda tamamlamayı planladığımız İGA GES (Güneş Enerji Santrali) isimli projemiz ile kendi elektrik tüketiminin tamamını yenilenebilir enerji kaynakları aracılığıyla üretmeye başlayan ilk havalimanı olmayı hedefliyoruz. Yürüttüğümüz sıfır atık projelerimizle de ülkemizdeki çevre bilincinin gelişimine destek veriyoruz. Sürdürülebilir kalkınma hedeflerimiz çerçevesinde havacılık sektörüne yön veren lider bir kuruluş olmak en büyük amacımız. ‘Odağımız Dünya, Hedefimiz Gelecek’ ilkemiz doğrultusunda, çağımızın en önemli ESG (environmental, social, governance - Çevresel, Sosyal, Yönetişim) riski olan, iklim değişikliğiyle mücadele kapsamındaki faaliyetlerimizin uluslararası en üst seviyede onaylanarak takdir gördüğünü memnuniyetle takip ediyoruz. Yakında bu alanda yaptığımız çalışmalarla en üst seviye olan Level 5‘e ulaşacağız.”

Jankovec: “İGA İstanbul Havalimanı bir ilke imza attı”

İGA İstanbul Havalimanı’nı, “Havalimanı Karbon Akreditasyonu” kapsamında bir üst seviyeye geçmesi nedeniyle tebrik eden ACI EUROPE Genel Direktörü Olivier Jankovec ise Paris İklim Anlaşması’nın hedefleriyle tamamen uyumlu bir CO2 (karbon) azaltım yolu izleyen İGA İstanbul Havalimanı’nın Türkiye’de bu başarıyı elde eden ilk havalimanı olduğunun altını çizdi ve bunun, Kapsam 1 ve 2 emisyonlarında yıllık mutlak CO2 (karbon) azaltımlarının yanı sıra Kapsam 3 azaltımlarını takip etmek için operasyonel ortaklarla yakın etkileşimi içerdiğini belirtti.

Jankovec şöyle devam etti: “İGA İstanbul Havalimanı ilk olarak sadece 2 yıl önce ‘Havalimanı Karbon Akreditasyonu’ kapsamında sertifikalandırıldı ve ilk sertifikasyon seviyelerinden Seviye 4’e yükselme konusundaki ilerlemeleri etkileyici oldu. Tüm İGA İstanbul Havalimanı ekibini, 2050 yılına kadar net sıfır karbon emisyonuna ulaşma yolunda gösterdikleri çabaları için takdir ediyorum.”