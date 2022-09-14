İstanbul Havalimanı Ağustos ayını Avrupa'nın zirvesinde tamamladı

Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği Teşkilatı (EUROCONTROL) tarafından yayınlanan rapora göre İstanbul Havalimanı, günlük ortalama bin 328 uçuşla Ağustos ayında Avrupa’nın en yoğun havalimanı oldu.

Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği Teşkilatı (EUROCONTROL), Ağustos ayına ilişkin kapsamlı uçuş verilerini yayınladı. Buna göre İstanbul Havalimanı, Ağustos ayında günlük ortalama bin 328 uçuş gerçekleştirerek Avrupa’daki en yoğun meydanlar sıralamasını zirvede tamamladı. Uçuş verileri, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü(SHGM)) tarafından da paylaşılarak, “EUROCONTROL tarafından yayınlanan Hava Trafik Operasyonları Raporu’na göre İstanbul Havalimanı, Ağustos ayında da Avrupa’nın en yoğun havalimanı olmuştur” denildi.

Antalya Havalimanı da listede yer aldı

İstanbul Havalimanı’nı bin 289 uçula Paris Charles de Gaulle Havalimanı ikinci sırada takip ederken, Amsterdam Schiphol Havalimanı ise ortalama bin 265 uçuşla üçüncü sırada yer aldı. Türkiye’nin en önemli turizm destinasyonu konumundaki Antalya Havalimanı da belirtilen dönemde günlük ortalama 949 uçuş ile 7’nci sırada yer aldı.